São Paulo: auxiliar elogia jovens em estreia no Paulistão e pede paciência

O auxiliar técnico de Luis Zubeldía, Maxi Cuberas, elogiou a atuação dos jovens da equipe sub-20 que reforçaram o time do São Paulo em sua estreia no Campeonato Paulista, nesta segunda-feira (20), no empate sem gols com o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto.

O volante Hugo e o atacante Ryan Francisco começaram a partida como titulares, se juntando aos outros nove atletas do elenco profissional que retornaram da pré-temporada nos EUA antecipadamente para a estreia no Paulistão — aparentemente, o auxiliar de Zubeldía gostou do que viu.

Maxi Cuberas comandou o São Paulo contra o Botafogo-SP em Ribeirão Preto Imagem: Thiago Calil/AGIF