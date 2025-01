Atuesta recebe novas chances com Abel e sonha com regularidade no Palmeiras em 2025

Retornando de empréstimo, o meia Eduard Atuesta sonha com mais chances vestindo a camisa do Palmeiras. O jogador de 27 anos ganhou minutos pelo técnico Abel Ferreira nos dois primeiros jogos do Verdão na temporada, mesmo com forte concorrência no setor em que atua.

Em sua posição, Atuesta disputa vagas com nomes mais badalados no Palmeiras, como Raphael Veiga, já consolidado há anos no clube, além de Maurício, que começou a temporada muito bem com os dois gols marcados diante da Portuguesa, na estreia do Paulistão.