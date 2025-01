Análise: Santos joga mal e sai no lucro com empate contra a Ponte Preta

As mudanças, no entanto, não surtiram efeito no primeiro tempo. O Santos criou poucas chances de gol e viu a Ponte Preta adotar uma postura intensa, exigindo muito do físico dos atletas santistas. Durante os primeiros 45 minutos, o Peixe conseguiu assustar apenas com dois chutes de fora da área, protagonizados por Rincón e Miguelito. Na reta final, a Macaca, após tanto insistir, abriu o placar e foi para o intervalo com a vitória parcial.

Final de jogo. O Santos empata o #PONxSAN no Moisés Lucarelli. pic.twitter.com/0EzFcv302G ? Santos FC (@SantosFC) January 20, 2025

Como era de se esperar, o Santos regaiu no início do segundo tempo. Aos oito minutos, a equipe aproveitou perda da posse de bola da Ponte Preta e deixou tudo igual, com gol de Guilherme. Porém, a equipe se acomodou após o tento e não levou perigo à meta adversária até o apito final. O time conseguiu equilibrar o jogo mais pelo cansaço dos jogadores da Macaca, em decorrência do intenso primeiro tempo, do que por mérito próprio.