Zubeldía e Oscar analisam entrosamento do São Paulo após jogos nos EUA

O técnico argentino falou sobre o quanto a entrada de Oscar ajuda na evolução técnica do São Paulo. Ele acha que o meia pode realizar diferentes funções em campo, tanto atuando de forma centralizada ou buscando as laterais de campo. "Oscar tem uma posse de bola diferenciada, pode dar assistências, trabalha bem a bola parada, algo que precisávamos", exaltou.

Oscar analisou a nova formação utilizada pelo São Paulo que o proporcionou atuar ao lado de Lucas no início do jogo contra o Flamengo. Em uma corrida contra o tempo, ele garante empenho para buscar conhecer os companheiros o mais rápido possível.

"Lógico que com Lucas foi a primeira vez que comecei uma partida, joguei também com Luciano um pouco, tem o Calleri e o Ferreira, temos muitas opções no ataque. Estamos tentando nos adaptar o mais rápido em jogos difíceis. Agora vamos voltar ao Brasil, descansar e tentar nos adaptar, estamos nos conhecendo melhor", comentou.