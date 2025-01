Tomás Rincón destaca mudanças no Santos de 2025

Por outro lado, a mudança de comissão técnica obriga um período de adaptação para os jogadores. Rincón aposta que, apesar da vitória na estreia contra o Mirassol, o Santos ainda tem muito a evoluir.

"É claro que tem muitas coisas para melhorar, que com o trabalho e com o tempo vai ficar mais eficaz. Mas a ideia é essa, é clara e a gente vai trabalhar para isso. Temos mais uma partida complicada agora, então é continuar com o nosso comportamento, com a nossa ideia e jogar lá do mesmo jeito que começamos a jogar aqui na Vila, para tentar trazer esses três pontos para casa", afirma o venezuelano.

O Santos, de Pedro Caixinha, será novamente testado neste domingo. No primeiro jogo fora de casa pelo Paulistão 2025, o Peixe enfrentará a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.