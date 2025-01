Titular na estreia, João Pedro Tchoca pode ser peça importante para 2025

A temporada de 2025 pode ser especial para o zagueiro João Pedro Tchoca. Após um empréstimo bem-sucedido ao Ceará em 2024, o jogador de 21 anos retornou ao Corinthians e foi titular na estreia da equipe no Paulistão, ganhando um voto de confiança do técnico Ramón Díaz e de seu auxiliar, Emiliano.

João foi emprestado ao Ceará após ser considerado a sexta opção na defesa corintiana. O zagueiro disputava posição com André Ramalho, Cacá, Gustavo Henrique, Félix Torres e Caetano.

No período em que esteve no Ceará, terminou a Série B como titular e atleta fundamental no esquema do técnico Léo Condé.