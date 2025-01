São Bernardo x Red Bull Bragantino: veja as prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Paulistão

Neste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, o São Bernardo recebe o Red Bull Bragantino, às 16h (de Brasília), no Estádio 1º de Maio. Após estrear na competição com vitória, o Tigre do ABC espera somar mais três pontos em casa para brigar no topo do Grupo D, que conta com o Palmeiras. O Bragantino, por sua vez, iniciou o torneio com uma derrota e tem que reagir fora de casa para subir no Grupo B, de Santos e Portuguesa.

ONDE ASSISITR

O duelo terá transmissão pela TNT, pelo Nosso Futebol, e pelos streamings Max, Uol Play e Zapping TV.