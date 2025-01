Santos alinha acordo com Neymar e aguarda definição do Al-Hilal para selar retorno

O Santos está perto de repatriar Neymar. O clube praiano e jogador alinharam um acordo e agora aguardam por uma definição do Al-Hilal para selar a contratação.

As conversas entre o Peixe e o atacante evoluíram nos últimos dias. O Alvinegro sonha com o possível retorno de Neymar desde o ano passado, quando viveu uma das temporadas mais turbulentas de sua história.

Neymar tem contrato com o clube saudita até junho deste ano. A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o vínculo entre as partes pode ser rescindido antes de seu término e, assim, o craque ficaria com caminho livre para voltar ao Santos. Caso contrário, o atacante chegaria ao Peixe por um empréstimo de seis meses.