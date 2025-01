Oscar reencontra Flamengo após quase se transferir ao clube em 2022; relembre

Foto de Oscar com a camisa do Flamengo chegou a vazar na época da negociação (Foto: Reprodução)

Oscar foi uma das contratações mais badaladas desta janela de transferências do futebol brasileiro ao lado de Gabigol, que foi para o Cruzeiro, e Paulinho, que acertou com o Palmeiras. O meia desembarcou no Morumbis para ser o jogador que faltava à equipe comandada pelo técnico Luis Zubeldía e certamente será um dos líderes do elenco cujo principal objetivo é a conquista da Libertadores em 2025.

Na última quarta-feira, contra o Cruzeiro, Oscar começou no banco de reservas, mas foi acionado no segundo tempo. Foi somente o primeiro jogo que o meia disputou com seus novos companheiros. Neste domingo, contra o Flamengo, ele, enfim, deverá ser titular, tendo mais uma oportunidade de entender melhor o comportamento dos outros jogadores são-paulinos e, quem sabe, anotar sua primeira assistência pelo Tricolor - em 2024, ele foi o jogador com mais passes para gol no mundo (29).