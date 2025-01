Manchester United x Brighton: veja as prováveis escalações e onde assistir

Neste domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United receberá o Brighton no Old Trafford, às 11h (de Brasília).

O Manchester United inicia a rodada ocupando a 12ª colocação da Premier League, com 26 pontos. O Brighton está acima, na nona posição com 31 pontos.

ONDE ASSISTIR: