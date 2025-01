Internazionale vence Empoli e se aproxima da liderança do Campeonato Italiano

Com um golaço de Lautaro Martínez, a Internazionale superou neste domingo o Empoli por 3 a 1, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Italiano, no Giuseppe Meazza. O segundo gol da Inter foi marcado pelo lateral Dumfries e o terceiro por Thuram, enquanto o atacante Esposito, marcou para o rival.

A equipe de Milão se manteve na segunda colocação com a vitória e fica a apenas três pontos do líder da competição, o Napoli. Com um jogo a menos, os Nerazzurri dependem apenas de si para assumir a ponta da tabela.