Internacional anuncia a contratação em definitivo de Bernabei

Bernabei desembarcou no Colorado em março de 2024 e, com uma rápida adaptação, tomou conta da posição. No Brasileirão, disputou 23 partidas, com 3 gols e 6 assistências, sendo o melhor lateral esquerdo do torneio.

Devido ao bom desempenho no futebol gaúcho, Bernabei chegou a ser cogitado em outras equipes, como o caso do Palmeiras, que está agressivo no mercado para formar um elenco forte na disputa do Mundial de Clubes.