Guilherme marca no 2º tempo, e Santos empata fora de casa com a Ponte Preta pelo Paulista

O Santos empatou em 1 a 1 com a Ponte Preta, neste domingo, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Jean Dias abriu o placar para os donos da casa, e Guilherme deixou tudo igual para o Peixe.

O time praiano viu a Ponte Preta abrir o placar no final do primeiro tempo, com gol de Jean Dias. Todavia, o artilheiro Guilherme empatou o jogo no início da etapa final e marcou seu terceiro gol na temporada. O atacante anotou todos os tentos do Peixe no Paulista.

Com o empate, o Santos igualou os quatro pontos do Guarani, mas segue na vice-liderança do Grupo B pelo saldo de gols. Com a mesma pontuação do Peixe, a Ponte Preta ocupa a terceira posição do Grupo D e encostou no vice-líder do Palmeiras.