Guilherme Dalla Déa exalta atuação dos jovens do Atlético-MG

O Atlético-MG volta a campo pelo Estadual na quarta-feira contra o Democrata, ainda com a presença dos jovens em campo, enquanto o time principal está em pré-temporada. Guilherme Dalla Déa aposta em uma atuação melhor no próximo desafio depois de "quebrar o gelo" na estreia do Mineiro.

Por outro lado, o treinador sabe que necessita de paciência com a garotada. "Devemos ter cuidado com esses jovens atletas. São jogos em que eles ganham bagagem e experiência. Sabemos que o futebol vive não só da imagem, mas também do resultado", destacou.

No final desta rápida campanha no Estadual, Dalla Déa acredita que Cuca pode aproveitar alguns dos atletas da base no elenco principal do Atlético-MG. "O Cuca nos dá muita abertura, pergunta muito sobre os atletas da base", revelou.