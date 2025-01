Felipe Anderson treina em reapresentação do Palmeiras e pode ser reforço no clássico

Felipe Anderson foi a novidade do treino deste domingo do Palmeiras, na Academia de Futebol. O elenco se reapresentou após o empate em 1 a 1 com o Noroeste, em Bauru, pelo Campeonato Paulista, e iniciou a preparação para o primeiro clássico do ano, contra o Santos, na próxima quarta-feira, às 21h35 (de Brasília), na Vila Viva Sorte (Vila Belmiro).

Felipe Anderson foi poupado do confronto com o Noroeste por causa de dores na coxa esquerda. A comissão técnica preferiu não correr o risco de ele ter seu problema físico agravado e acabou ficando de fora da lista de relacionados para a viagem a Bauru.

Piquerez, que voltou a trabalhar com o elenco nos últimos dias, treinou parcialmente com o grupo, seguindo um cronograma individualizado de pré-temporada após se recuperar de uma grave lesão no joelho esquerdo, sofrida em julho do ano passado.