Escalação do São Paulo: Zubeldía aposta em força máxima contra o Flamengo nos EUA

A escalação do São Paulo está definida para a partida deste domingo, contra o Flamengo, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, nos EUA, pela FC Series, torneio que vem servindo de pré-temporada para alguns clubes brasileiros.

O técnico Luis Zubeldía, ao contrário do confronto da última quarta-feira, contra o Cruzeiro, decidiu ir a campo contra o Flamengo com a formação considerada "ideal", acionando praticamente todos os titulares, com exceção do goleiro Rafael e do zagueiro Arboleda, que retornaram ao Brasil para reforçar o time que estreia no Paulistão nesta segunda-feira. O destaque fica por conta do quarteto ofensivo formado por Oscar, Lucas, Ferreira e Calleri.

A escalação do São Paulo completa para enfrentar o Flamengo conta com Jandrei; Igor Vinícius, Alan Franco, Ruan e Enzo Díaz; Pablo Maia, Alisson e Oscar; Lucas, Ferreira e Calleri.