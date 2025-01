Em estreia do Campeonato Mineiro, Cruzeiro vence o Tombense por 1 a 0

O Cruzeiro estreou no Campeonato Mineiro neste domingo com o pé direito, vencendo o Tombense no Mineirão por 1 a 0. Bolasie marcou para o Cabuloso, ainda no primeiro tempo.

Com um time alternativo, devido ao clássico diante do Atlético-MG deste sábado, pela FC Series, o Cruzeiro assumiu a segunda colocação do grupo C, empatando com o Vila Nova-MG com três pontos cada. O Tombense encerra a primeira rodada na última posição do grupo A.