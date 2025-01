Eleito o melhor em campo contra o Flamengo, Jandrei valoriza preparação nos EUA

Esse foi o primeiro jogo do goleiro como titular do São Paulo em 2025. Na última quarta-feira, no empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, no Inter&Co Stadium, em Orlando, Rafael foi quem começou a partida, dando lugar a Jandrei somente na etapa complementar.

Como Rafael foi um dos jogadores que retornaram ao Brasil um pouco mais cedo para a estreia do São Paulo no Campeonato Paulista, nesta segunda-feira, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, Jandrei atuou os 90 minutos neste domingo.