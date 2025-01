Com gols de Coronado e Talles Magno, Corinthians vence Velo Clube e se mantém 100% no Paulista

O Corinthians venceu o Velo Clube por 2 a 1 na tarde deste domingo, na Neo Química Arena, pela 2ª rodada do Campeonato Paulista. Com gols de Igor Coronado e Talles Magno, o Timão manteve o 100% de aproveitamento no Estadual.

O Corinthians abriu o placar na primeira etapa, em cobrança de falta de Coronado no canto do goleiro. O Velo Clube chegou ao empate no segundo tempo, com Daniel Amorim, mas Talles Magno devolveu a vantagem para os mandantes no placar. No começo da etapa final, Romero chegou a desperdiçar uma penalidade máxima, parando no goleiro adversário.

Com o triunfo, o Corinthians manteve a liderança do grupo A, com seis pontos, três a menos em relação ao segundo colocado Mirassol. O Velo Clube, por sua vez, segue na lanterna do grupo D, com a pontuação zerada.