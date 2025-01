Com a presença do reforço Cuéllar, Grêmio realiza treinos em dois turnos

O trabalho iniciou pela manhã, com ativações e aquecimento realizado no Campo 3 do CT, com um circuito de exercícios com pesos livres.

Comando pelo técnico Gustavo Quinteros, o elenco seguiu ao campo 2 para iniciar os trabalhos com bola. Nesta segunda etapa, o treinador dividiu o grupo em três equipes, que se enfrentavam para conseguir a transição de defesa para o ataque, com limite de toques na bola pré-determinado e vencendo a marcação alta do adversário. O trabalho foi realizado em campo reduzido.

Após esta atividade, o técnico da equipe gaúcha organizou um duelo de 11 x 11, separando os possíveis titulares de quarta. No confronto, existiam dois jogadores coringas, que atuavam sempre em favor da equipe com posse de bola. A partir das 17:30, o elenco se reapresenta para iniciar o segundo período de treinos do dia.

O novo contratado do Imortal, Gustavo Cuéllar, já integrou o elenco gremista e participou das atividades normalmente.