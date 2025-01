Canobbio ganha elogios após estreia pelo Fluminense

?: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/PlR32r78rf

? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 19, 2025

"Canobbio é um grande jogador. Acho que vai nos ajudar bastante. Contribuiu bastante no tempo que ele pôde ficar em campo. Em algum momento ele sentiu a perna pesar. Está vindo de uma pré-temporada, início de competição e a gente tem de respeitar o processo. Logicamente que a gente queria usá-lo o tempo todo, mas a gente tem de respeitar. A gente pediu ajuda ao nosso médico, aos nossos preparadores físicos e a gente achou mais oportuno tirar naquele momento", afirmou Marcão.

Na estreia, Canobbio mostrou a conhecida disposição e entrega tática. Ele ajudou a pressionar os rivais e fez desarmes. O uruguaio poderia ter estreado com gol. No primeiro tempo, errou finalização logo no começo do jogo e na etapa final parou no goleiro Dida.

O atacante uruguaio, de 26 anos, está no futebol brasileiro desde 2022, quando chegou ao Athletico-PR. O Fluminense investiu 6 milhões de euros (R$ 37,4 milhões) para comprar 80% dos direitos econômicos de Canobbio.

Após o empate com o Maricá, o Fluminense volta a campo nesta quinta-feira para enfrentar a Portuguesa, às 21h30 (de Brasília), no Luso-Brasileiro. O Flu tem dois pontos e ainda não venceu no Carioca.