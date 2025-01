Botafogo-SP x São Paulo: confira tudo sobre o confronto pelo Paulistão

O restante da delegação tricolor será composta por atletas do time sub-20, que terá de se dividir entre o compromisso pelo profissional do São Paulo e as semifinais da Copinha.

O Botafogo-SP, por sua vez, estreou com derrota para o Guarani no Paulistão, por 2 a 0, em Campinas. Agora, a Pantera tentará se reabilitar no torneio diante de um dos grandes clubes do estado.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO-SP X SÃO PAULO

Local: estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)



Data: 20 de janeiro de 2025, segunda-feira