Bahia empata e segue sem vencer no Campeonato Baiano

Neste domingo, o Bahia empatou com o Jacobina por 1 a 1, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Baiano. O tTricolor, portanto, segue sem vencer no Campeonato Baiano e na temporada. O gol do Bahia foi marcado pelo atacante Tiago, aos 46 do primeiro tempo, e aos 51 do segundo tempo, Hugo marcou para empatar o jogo.