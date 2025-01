Auxiliar do Corinthians minimiza publicação de Yuri Alberto nas redes sociais: "Nada de polêmico"

O atacante Yuri Alberto deu o que falar após a vitória do Corinthians sobre o Velo Clube, pela 2ª rodada do Campeonato Paulista. Nas redes sociais, o jogador fez uma publicação que sugeriu ser uma indireta para Romero, que perdeu um pênalti no confronto deste domingo, após Yuri ser um dos cotados para bater. Em entrevista coletiva, o auxiliar Emiliano Díaz minimizou o episódio.

"Deus, não permita que o ego nos coloque onde lutamos muito para sair", escreveu Yuri no Instagram logo após o confronto. A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o atleta foi passar pelo exame antidoping depois do duelo.

Yuri Alberto queria bater o pênalti, assinalado aos 10 minutos da segunda etapa, mas a palavra final foi de Romero. O camisa 11 desperdiçou a penalidade, parando no goleiro Dalton.