Autor do gol do Vasco, Walace analisa empate com o Boavista

O jovem zagueiro Walace, de 19 anos, brilhou na estreia como profissional do Vasco. Neste domingo, ele fez o gol de empate no 1 a 1 com o Boavista, no Estádio Elcyr Resende, em Bacaxá, pela terceira rodada do Campeonato Carioca.

"É fruto de muito trabalho. Todo dia estou batalhando e esperando oportunidade. Eu disse que quando chegasse eu estaria preparado. Claro que a gente não está feliz com o empate. A gente sabe que poderia mais, nos três jogos, mas é cabeça boa e seguir em frente, porque tem muito campeonato pela frente", afirmou Walace.

O zagueiro entrou em campo no intervalo e mostrou estrela. Aos 25 minutos, após cruzamento de Hugo Moura pela esquerda, Walace ganhou pelo alto e fez o gol de empate. Ele atuou mais como lateral-esquerdo, posição que também pode atuar.