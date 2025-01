Zagueiro do Vasco analisa duelo contra o Corinthians na Copinha

Força do TikTok pode prejudicar Trump

"Muito feliz por tudo que estou passando nesta minha primeira Copinha. Sendo 2007, já estou jogando e espero fazer ainda mais história também", disse Bruno, que foi além.

"Vai ser um bom jogo com duas equipes fortes, que sabem jogar. Sabemos o quanto é difícil enfrentar o Corinthians na Copinha, por toda a história deles na competição, mas estamos bem confiantes para esse jogo. Vamos nos impor do início até o final, e com muita sabedoria e inteligência vamos buscar essa classificação", acrescentou.

O vencedor do duelo entre Vasco e Corinthians irá encarar na semifinal o classificado da partida entre Palmeiras e Grêmio.