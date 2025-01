Tomás Rincón fala sobre usar a camisa 10 do Santos: "Uma honra"

Vitória importante!

A noite de Tomás Rincón recebeu uma satisfação extra com o resultado positivo contra um adversário em ascensão. O Mirassol tem feito boas campanhas no Estadual e agora irá disputar a Série A do Brasileirão em 2025.

"Foi muito importante conseguir a vitória contra o Mirassol, que não era um jogo fácil, pois começar bem faz muita diferença", concluiu Tomás Rincón.