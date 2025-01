Sporting vence Rio Ave e se isola na liderança do Campeonato Português

O Sporting visitou neste sábado o Rio Ave, pela 18ª rodada da Liga Portuguesa, e venceu a equipe da Vila do Conde por 3 a 0 no Estádio dos Arcos. Os gols da partida foram marcados pelo zagueiro Aderllan, que anotou contra, por Hjulmand de pênalti, e pelo artilheiro Victor Gyokeres.

O time de Lisboa estava empatado com o Benfica na tabela, que possui 41 pontos, porém, com a vitória, se isola na liderança do Campeonato com 44 pontos conquistados em 18 jogos.