Sem Calleri e André Silva, quem deve ser o centroavante titular do São Paulo contra o Botafogo-SP? Vote!

O São Paulo não poderá contar com os atacantes Calleri e André Silva na estreia oficial na temporada, contra o Botafogo-SP. Os jogadores permenceram com o restante do elenco nos Estados Unidos e geraram lacunas no setor para a partida.

Calleri e André Silva são os únicos centroavantes do atual elenco são-paulino. Além deles, os demais jogadores de ataque da equipe costumam jogar pelos lados e não centralizados.