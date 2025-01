Santos encerra preparação para encarar a Ponte Preta; confira a provável escalação

Sem Soteldo, Thaciano deve ganhar chance no time titular. Recém-contratado, o meia fez sua estreia com a camisa do Peixe no último jogo, tendo atuado cerca de 40 minutos.

Tirando o atacante venezuelano, Caixinha tem à disposição para o jogo todo o elenco santista. Assim, uma provável escalação tem: Gabriel Brazão; JP Chermont, João Basso, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Diego Pituca e Thaciano; Lucas Braga, Wendel e Guilherme.

O time praiano busca recuperar a liderança do Grupo B do Estadual, após ser ultrapassado pelo Guarani, que empatou com a Inter de Limeira neste sábado. O Peixe ocupa a segunda posição da chave, com três pontos, um a menos que o Bugre.