Reforço, Cuellar comenta início de trabalho no Grêmio

Cuellar vinha desde 2019 no futebol árabe. Antes, defendeu as cores do Flamengo e, por isso, conhece a fama gremista de ser muito forte jogando em Porto Alegre.

"Joguei umas três vezes na Arena, é uma torcida espetacular, um ambiente muito bom, um pouco de frio (risos). Tomara que a torcida abrace o time, todos na procura dos objetivos", explicou o atleta, que justificou a escolha de jogar novamente no futebol brasileiro.

"Estava com saudade de sentir essa competitividade do futebol brasileiro, espero conquistar coisas importantes