Wendell: fala de presidente do Porto pode facilitar liberação ao São Paulo

Com esse acordo, as partes podem acabar se entendendo para que Wendell, enfim, seja liberado meses antes do término do seu contrato para defender o São Paulo já no início da temporada brasileira.

Inicialmente o Porto fez jogo duro com o São Paulo para liberar o atleta. Os portugueses esperavam uma compensação financeira para rescindir o contrato de Wendell antecipadamente, mas a diretoria tricolor, sem poder fazer grandes investimentos, se negou a pagar para ter o jogador já no início do ano.

Apesar da dificuldade em negociar com o Porto, o São Paulo manteve o otimismo em relação à chegada de Wendell já nos primeiros meses de 2025. É verdade que a sua liberação ainda não está confirmada, mas, pelo tom das declarações de André Villas-Boas, o lateral esquerdo brasileiro está mais próximo de vestir a camisa tricolor.