Ponte Preta x Santos: informações e prováveis escalações do jogo válido pelo Paulistão

Neste domingo, o Santos visita a Ponte Preta, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. No Estádio Moisés Lucarelli, a bola vai rolar a partir das 20h30 (de Brasília). Confira as informações sobre a partida.

Os dois times estrearam com vitória na competição. O Santos bateu o Mirassol, nesta quinta-feira, por 2 a 1, com dois gols de Guilherme, na Vila Belmiro. Enquanto a Ponte Preta bateu o Novorizontino por 1 a 0, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, com gol de Maguinho.

Assim, o Santos é o vice-líder do grupo B, com três pontos conquistados, atrás apenas do Guarani, que também estreou com vitória. Red Bull Bragantino (3º) e Portuguesa (4º) completam a chave. A Ponte Preta ocupa a 3ª posição do grupo D, com os mesmos três pontos de Palmeiras (1º) e São Bernardo (2º). O Velo Clube é o lanterna com zero pontos.