Pinheiros é derrotado em casa pelo Flamengo no NBB

Quando se esperava a reação pinheirense, veio o contrário. Explorando os rebotes, o Flamengo fez outra parcial de 26 a 19 e se manteve na frente. No último período, soube administrar para chegar à vitória por 21 pontos: 86 a 65.

O técnico Vitor Galvani analisou como uma lição a derrota e os erros apresentados pela equipe. "Não temos que reclamar de nada porque não soubemos anular a fisicalidade do Flamengo. O Jhonatan pegou seis rebotes de ataque. É uma lição que não podemos esquecer porque já teremos um jogo contra Franca pelo Super8 e faz esse tipo de jogo".

O ala Reynan tem a mesma análise do treinador. "Tivemos dificuldades no físico e no rebote e isso deu muitas oportunidades a eles. Não fizemos o nosso jogo", disse Reynan que marcou 11 pontos, pegou quatro rebotes e deu duas assistências.

O Flamengo pegou 39 rebotes, sendo 17 de ataque, contra 30 do Pinheiros, apenas nove de ataque. O norte-americano David Sloan, com 20 pontos, sete rebotes e cinco assistências, foi o principal destaque pinheirense. Gui Deodato foi o cestinha do Flamengo com 19 pontos, seguido por Siwert (16 pontos).