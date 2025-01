Palmeiras x Grêmio: veja informações e onde assistir ao duelo válido pelas quartas da Copinha

O Grêmio, por sua vez, eliminou o Red Bull Bragantino nas oitavas, via penalidades máximas. O Tricolor Gaúcho busca seu primeiro título de Copinha.

O confronto será decidido em jogo único e, em caso de empate no tempo regulamentar, irá para os pênaltis. Quem passar enfrentará nas semis o vencedor do embate entre Corinthians e Vasco, que medem força no mesmo horário.

Onde assistir Palmeiras x Grêmio?

A partida será transmitida pelo SporTV, na TV fechada. O torcedor também pode acompanhar todos os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.