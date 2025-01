Nos EUA, Cruzeiro e Atlético-MG empatam pela FC Series

Só 25 dos 33 reféns do Hamas devem estar vivos

Na sequência, a rivalidade tomou conta dos atletas e houve um momento de nervosismo após falta cometida por Lyanco. O Cruzeiro respondeu na bola e levou perigo com William e Gabigol, que obrigou Everson a trabalhar antes do intervalo.

Na etapa complementar, o Cruzeiro seguiu em busca do gol, obrigando Everson a outras duas boas intervenções em menos de dez minutos. A partir daí, os técnicos aproveitaram o jogo para a realização de testes e substituições. No fim, mais duas boas chances para os cruzeirenses, mas o gol não saiu e o empate sem gols permaneceu.

As duas equipes voltam a jogar neste domingo, na rodada de abertura do Campeonato Mineiro. Ambos vão utilizar escalações alternativas. O Cruzeiro jogará contra o Tombense no Mineirão, enquanto o Atlético-MG enfrentará o Aymorés fora de casa.