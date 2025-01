Lukaku decide, e Napoli vence confronto direto com a Atalanta pelo Italiano

O jogo

A Atalanta foi quem abriu o placar, logo aos 16 minutos. Após bate-rebate dentro da área do Napoli, Retegui ficou com a sobra e não pensou duas vezes, fazendo o giro e batendo forte, no alto, sem chances para o goleiro adversário.

O Napoli, por sua vez, não se abalou e tratou de chegar ao empate pouco depois, aos 27. Após boa jogada individual do brasileiro David Neres pela direita, chegando à linha de fundo, Politano ficou com a bola dentro da área, dominou e soltou o pé, deixando tudo igual em Bergamo.

Antes do intervalo, os líderes do Campeonato Italiano conseguiram a virada. David Neres fez o desarme já no campo de ataque e deixou para Anguissa, que invadiu a área e cruzou rasteiro, para trás, onde McTominay apareceu para bater de primeira e colocar o Napoli na frente pela primeira vez na partida.

Se tratando de um confronto direto pela liderança do Italiano, a Atalanta voltou para o segundo tempo determinada a evitar a derrota diante de seus torcedores e logo aos dez minutos empatou o jogo com Lookman, que recebeu de Retegui e foi conduzindo até a entrada da área, de onde bateu cruzado, estufando as redes.

Só que o Napoli não está na liderança do Campeonato Italiano por coincidência. O time italiano buscou a vitória até o fim e foi premiado com o gol do triunfo faltando dez minutos para o fim do tempo regulamentar. Anguissa recebeu pela esquerda, chegou na linha de fundo e cruzou na cabeça de Lukaku, que completou sem chances para o goleiro, assegurando o resultado positivo para os napolitanos.