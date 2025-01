Fortaleza anuncia a contratação de Gastón Ávila

O Fortaleza finalizou mais uma contratação para a temporada 2025. Neste sábado, a equipe cearense confirmou a chegada do zagueiro argentino Gastón Ávila, em negociação com o Ajax, da Holanda.

"É um zagueiro jovem, com boa saída de bola, mas também tem características de atuar como lateral-esquerdo", explicou o CEO do Fortaleza EC, Marcelo Paz, sobre a versatilidade do reforço.

O acordo acabou fechado por empréstimo com o atleta revelado pelo Rosario Central e com passagens pelo tradicional Boca Juniors, ambos da Argentina.