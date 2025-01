Entenda por que Igor Vinícius é a única opção na lateral direita do São Paulo contra o Flamengo

O técnico Luis Zubeldía pode ter problemas para a lateral direita do São Paulo no amistoso contra o Flamengo. Com o retorno de parte do elenco são-paulino ao Brasil, Igor Vinícius figura como a única opção disponível para a posição.

Dez atletas retornaram ao Brasil para a estreia oficial do Tricolor na temporada. A equipe enfrenta o Botafogo-SP na segunda-feira, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

Entre os jogadores selecionados para enfrentar o Botafogo-SP estão Moreira, lateral direito de ofício, e o zagueiro Ferraresi, que entrou no lugar do próprio Igor Vinícius no segundo tempo do empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, na última quarta-feira. Ambos os atletas seriam as outras opções que Zubeldía teria à disposição.