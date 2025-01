"Dividido em três", Vasco deve ter novidades contra o Boavista

Com uma equipe alternativa, o Vasco largou no Campeonato Carioca com dois empates. Neste domingo, o time vai enfrentar o Boavista, às 19h (de Brasília), em Bacaxá, e quer fazer a "passagem de bastão" com vitória. O elenco principal do Gigante da Colina vai entrar em ação de fato a partir da quarta rodada.

Na última rodada, no empate sem gols com o Bangu, o time alternativo do Vasco ganhou reforços. Nomes como Souza, Jair, Paulinho, Maxime Dominguez e Jean David, além do goleiro Daniel Fuzato, reforço para 2025, ganharam minutagem. Eles fazem parte do elenco principal.