Criciúma vence a Ferroviária e vai enfrentar o São Paulo na semifinal da Copinha

Assim como o Criciúma, a Ferroviária também buscava uma classificação inédita à semifinal do torneio. No primeiro tempo, a Locomotiva não conseguiu assustar o Tigre, que também pouco produziu. Assim, as equipes foram para o intervalo com o placar em branco.

O jogo seguiu equilibrado na etapa final, com ambos os times criando pouco. No entanto, o Criciúma conseguiu abrir o placar aos 21 minutos. Thales recebeu na grande área, fez a parede na marcação da Ferroviária e cruzou para trás. Adriano aproveitou a assistência e bateu para colocar o Tigre na frente.