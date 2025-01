Corinthians x Velo Clube: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Paulistão

O Corinthians faz sua estreia na Neo Química Arena em 2025 na tarde deste domingo. O Timão enfrenta o Velo Clube, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O duelo em Itaquera está agendado para as 18h30 (de Brasília).

A equipe do Parque São Jorge largou com o pé direito no Estadual. O time derrotou o Red Bull Bragantino de virada, por 2 a 1, no Nabi Abi Chedid, e iniciou a temporada com vitória. Os gols do triunfo foram marcados por Talles Magno e Pedro Raul. Os alvinegros, assim, despontaram na primeira colocação do Grupo A, com três pontos.

O técnico Ramón Díaz decidiu rodar o elenco no início deste ano e começou o Paulistão com um time misto. A tendência é que ele volte a mesclar a equipe para a partida contra o Velo Clube.