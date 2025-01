Corinthians volta a enfrentar o Velo Clube depois de 46 anos e defende invencibilidade

O Corinthians, aliás, defende uma invencibilidade histórica diante do Galo Vermelho. Foram, ao todo, apenas três confrontos entre os clubes. E, além do empate já citado, os outros dois jogos foram vencidos pelo time da capital paulista.

No primeiro duelo entre as equipes, em 1975, também no Benito Agnelo Castellano, os alvinegros triunfaram por 2 a 0. Os gols foram marcados por Cláudio Marques e Arílson. Já no segundo, no Pacaembu, o time corintiano fez 3 a 0, com tentos de Geraldão (duas vezes) e Píter.

De 1979 para cá, o Velo Clube nunca mais disputou a Primeira Divisão do Campeonato Paulista e não encontrou o Corinthians em outros torneios, como a Copa do Brasil ou Brasileiro. O clube do interior paulista retornou à elite estadual justamente no ano passado, quando conquistou o título da Série A2 de forma inédita.

Depois de 46 anos, Corinthians e Velo se enfrentarão novamente. O embate está marcado para as 18h30 (de Brasília) deste domingo, na Neo Química Arena, e marcará a estreia do Timão em casa nesta temporada.

Na primeira rodada, a equipe de Ramón Díaz derrotou o Red Bull Bragantino de virada, por 2 a 1, no estádio Nabi Abi Chedid, e largou com o pé direito no Paulistão. A tendência é que o time alvinegro entre em campo novamente com uma escalação alternativa.