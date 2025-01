Com gol de promessa da base, Palmeiras empata com Noroeste fora de casa pelo Paulista

O Palmeiras empatou com o Noroeste por 1 a 1 na tarde deste sábado, no estádio Alfredo de Castilho, pela 2ª rodada do Campeonato Paulista. O gol marcado pelo Verdão foi anotado pelo atacante Thalys, jovem revelado nas categorias de base do clube. O confronto marcou a estreia do ponta uruguaio Facundo Torres, que atuou desde o início.

Em um duelo marcado por muitas chances de gols para os dois lados, o Noroeste abriu o placar no começo do segundo tempo, com Carlão. O Palmeiras cresceu após sair atrás e igualou com Thalys, que estava na Copinha e fez seu primeiro gol pelo profissional.

Com a igualdade, o Palmeiras mantém momentaneamente a liderança do grupo D, com quatro pontos, um a mais em relação ao São Bernardo, que ainda joga na rodada. O Noroeste, por sua vez, chega aos mesmo quatro pontos, na primeira colocação da chave C.