Com Facundo titular e sem Felipe Anderson, Palmeiras está pronto para enfrentar o Noroeste; veja os times

O Palmeiras está definido para enfrentar o Noroeste, pela 2ª rodada do Campeonato Paulista, no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. Para o duelo, o técnico Abel Ferreira promoveu o retorno de titulares importantes, como Raphael Veiga e Gustavo Gómez, enquanto Facundo Torres fará sua estreia. Por outro lado, o meia Felipe Anderson é baixa, com dores na coxa esquerda.

Assim como contra a Portuguesa, alguns jovens ganham espaço na equipe de Abel, como o zagueiro Benedetti e o atacante Luighi. Já Rony fica fora da lista de relacionados pela segunda partida consecutiva.

Assim, o Palmeiras está escalado com: Marcelo Lomba; Giay, Gustavo Gómez, Benedetti e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Raphael Veiga, Mayke e Facundo Torres; Flaco López e Luighi.