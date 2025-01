Com dois jogos em dois dias, Diniz dispara contra calendário brasileiro

Thalys marca e entra em grupo seleto do Palmeiras

O fato de o Cruzeiro avançar às fases decisivas da Copinha também prejudicou. Assim, a equipe principal teve uma redução nas opções de jogadores das categorias de base para completar o grupo que irá enfrentar o Tombense neste domingo, às 20h (de Brasília), pela estreia do Campeonato Estadual.

A delegação da equipe mineira deve desembarcar de sua viagem na manhã de domingo, em Confins. O planejamento é que os atletas que estavam nos Estados Unidos com menos minutos jogados e em condição física melhor atuem diante da equipe do Tombense, mesmo tendo jogado o clássico no dia anterior.

"Vamos prolongar a pré-temporada, é quase que uma necessidade. Praticamente não treinamos, muitos acabaram de chegar, estão ganhando forma física e técnica e entendimento tático até mais rápido do que a gente esperava. Vamos usar os primeiros jogos do Mineiro para rodar o elenco um pouco maior do que o habitual", afirmou o técnico.

"O futebol deveria ser mais harmônico, ser algo mais bonito de ser tratado, não do jeito que é. As pessoas deveriam pensar mais no todo, porque o futebol brasileiro ganharia muito se isso acontecesse", finalizou Diniz.