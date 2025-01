Ceará fecha com novo patrocinador para o uniforme

"Em nome do time comercial, engrandecemos mais uma vez o trabalho feito internamente do estudo de mercado sobre segmentos que devemos prospectar. Um fato importante é que o namoro com a Transceará vem desde 2019. Agora, podemos dizer com satisfação que o parceiro do segmento de transporte é genuinamente cearense, acredita no futebol local e no Ceará Sporting Club. Que venham dois anos de muito sucesso juntos", disse Ricardo Costa, gerente comercial do Ceará.

A estreia do patrocinador acontece já neste sábado, quando o Ceará entra em campo diante do Tirol pelo Estadual 2025.