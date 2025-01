Carol Meligeni avança à final do ITF W35 de Buenos Aires

"Foi um jogo perfeito", avaliou Carol. "Joguei muito melhor do que nas partidas anteriores. Consegui executar com mais precisão tudo o que venho treinando e realmente não esperava um placar tão elástico. Estou muito feliz em chegar à final amanhã. Vamos com tudo", afirmou a brasileira, cabeça 4 do torneio.