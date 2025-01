Botafogo x Flamengo: ingressos da Supercopa Rei começam a ser vendidos

Cadeiras inferiores leste Flamengo - R$ 280,00 meia / R$ 560,00 inteira;



Cadeiras inferiores oeste Botafogo - R$ 280,00 meia / R$ 560,00 inteira;

Botafogo e Flamengo vão se enfrentar pela Supercopa Rei de 2025 no dia 2 de fevereiro, no Mangueirão, em Belém. O atual campeão do torneio é o São Paulo, que venceu o Palmeiras nos pênaltis em jogo disputado no ano passado no Mineirão, em Belo Horizonte.