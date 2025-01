Bayern de Munique vence o Wolfsburg em casa e mantém vantagem na ponta do Alemão

Aos 38, o Bayern retomou a ponta do placar. Olise roubou a bola e finalizou forte no meio do gol. O goleiro Grabara espalmou para dentro da própria meta e cedeu o tento aos donos da casa.

Na metade do segundo tempo, Goretzka aproveitou cobrança de falta e cabeceou para o gol, fazendo seu segundo tento no jogo e o terceiro do Bayern. Por fim, Amoura diminui o marcador para o Wolfsburg aos 43 minutos.